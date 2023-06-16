Beşiktaş gözünü yerli oyunculara çevirdi

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, Şenol Güneş 2 yıldız ismi kadroda istediğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş gözünü yerli oyunculara çevirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2023 12:02
Son güncelleme 16 Haziran 2023 12:03
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş biri Bursaspor'dan, diğeri ise milli takımdan iki eski oyuncusunu takımda görmek istiyor.

Söz konusu isimler Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile Fenerbahçe'de oynayan İrfan Can Kahveci. Türkiye'ye dönmek isteyen Tufan'ın transferinde patronu Acun Ilıcalı'dan kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtildi. Hull City'nin Ozan için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

7.5 MİLYON İSTENİYOR

İrfan Can Kahveci için ise Fenerbahçe'nin 7.5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu için görüşmeler henüz resmi olarak başlamadı. İrfan için önümüzdeki günlerde başkanlar düzeyinde bir görüşme olabileceği belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery