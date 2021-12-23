Beşiktaş - Göztepe maçının ilk yarısı için ne dediler?

İlk yarısı 1-1 biten Beşiktaş - Göztepe maçını yorumcular değerlendirdi. İşte o sözler...



GÜNTEKİN ONAY: "Sezonun en yüksek tempolarından biriydi. Göztepe'nin sert bir baskısı vardı ve bu baskı netice verdi, öne de geçtiler. Son derece istekli ve arzululardı. Göztepe golden sonra da baskısını devam ettirdi. Beşiktaş'ı çıkartmadı. Sonra Beşiktaş çok iyi bir şekilde geldi ve bitiren Larin oldu. Maçtaki önemli notlardan biri Ersin'in kurtardığı penaltı oldu"



FEYYAZ UÇAR: "Göztepe çok cesur. Baskı ve sonra atağa kalkıyorlar. Sete de çevirmiyorlar. Direkt kaleye gidiyorlar. Bu baskıyı ne kadar devam ettirirler? İkinci golü atan maçı kazanır diye düşünüyorum"



ERMAN TOROĞLU: "İkili mücadeleler gayet iyi. Hakem de bırakıyor. Tempolu bir maç oluyor. Göztepe iyi mücadele ediyor. İyi bir maç oluyor.İki taraf da iyi gidiyor geliyor. Bu maçın ne olacağı belli değil. Büyük maçlarda değişik oynuyor Göztepe. Normalde böyle oynasalar daha yukarıda olurlar. Sakin bir teknik adamları var kenarda. Beşiktaş rakibe top vermede yine başarılı bugün. Enteresan. Hücuma çıkarken yapıyorlar bir de bunu. Beşiktaş bu seneyi kaybetti, gelecek seneye bakacak. Öyle bir teknik adam bulsunlar ki gelecek seneye baksınlar. Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ı kaldırabilecek bir teknik adama ihtiyacı var. Önder Karaveli şu anda sempatik gelir ama bir müddet sonra olmaz."

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