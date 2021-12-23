Beşiktaş - Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Alex Teixeira ve Gökhan Töre de maç kadrosuna alınmayan isimler. Ayrıca Larin ve Ghezzal sarı kart sınırında bulunuyor.Göztepe'de cezalı Lourency, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayiİrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, NdiayeSpor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 55. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 28'ini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 88-50 üstünlüğü bulunuyor.Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki maçı da Beşiktaş 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta kalesini gole kapatamayarak savunma zafiyeti yaşadığını gösterdi.Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 27 lig maçında Beşiktaş 17, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 52 golüne, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.Göztepe, Beşiktaş'ı İstanbul'da son olarak 2001-2002 sezonunda mağlup edebildi. 27 Nisan 2002'de BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir ekibi 2-1 kazanmıştı.İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 6 kez mağlup etti.Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe üç kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmaların biri ise beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş son 10 karşılaşmada 26 gol atarken, Göztepe fileleri 13 kez havalandırdı.