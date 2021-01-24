Beşiktaş Göztepe maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle)

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Göztepe mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.





Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

Yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta yabancı sınırı nedeniyle Hasic ve Montero kadroda olmayacak. Ayrıca Güven Yalçın da sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı dışında eksik olan oyuncu bulunmuyor.

🕵️‍♀️"GutiHaz83" adlı bir Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş için Hulk transferli kadrosunu kurdu, "Hücum"🚀



— Sporx (@sporx) January 24, 2021

Ersin

Rosier

Vida

Welinton

N'Sakala

Josef

Atiba

Mensah

Larin

Ghezzal

Aboubakar

İrfan Can

Murat Paluli

Mihojevic

Titi

Berkan Emir

Zulj

Nwobodo

Soner Aydoğdu

Tripic

Halil Akbunar

Ndiaye

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 84-48 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş, rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Gürsel Aksel Stadı'nın yapımının ardından ilk maçını Beşiktaş ile oynayan Göztepe, bu karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 27. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 26 lig maçında Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 50 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.





Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi.

Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 52 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.