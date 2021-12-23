Beşiktaş - Göztepe maçı canlı olarak Tuttur'da

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Beşiktaş'ın galibiyetine 1,40'lık oran verilirken Göztepe galibiyetine 4,50 ve beraberliğe ise 3,70'lik oran uygun görüldü. 2,5 ALT 2,05 olarak görülürken 2,5 ÜST ise 1,46 olarak bültende yer aldı.Karşılaşmada Karşılıklı gol var oranı 1,55 olarak görülürken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,88 olarak bültende yer aldı.Zorlu mücadelede İlk golü Beşiktaş'ın atmasına 1,37'lik oran açıklanırken İlk golü Göztepe'nin atmasına 2,49 ve beraberliğe ise 14,00 oran duyuruldu.