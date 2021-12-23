Beşiktaş - Göztepe maçı canlı olarak Tuttur'da

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Göztepe maçı canlı olarak Tuttur'da
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23 Aralık 2021 08:29
Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Beşiktaş'ın galibiyetine 1,40'lık oran verilirken Göztepe galibiyetine 4,50 ve beraberliğe ise 3,70'lik oran uygun görüldü. 2,5 ALT 2,05 olarak görülürken 2,5 ÜST ise 1,46 olarak bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Karşılaşmada Karşılıklı gol var oranı 1,55 olarak görülürken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,88 olarak bültende yer aldı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Zorlu mücadelede İlk golü Beşiktaş'ın atmasına 1,37'lik oran açıklanırken İlk golü Göztepe'nin atmasına 2,49 ve beraberliğe ise 14,00 oran duyuruldu.


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