Beşiktaş Göztepe izle link bein sports, BJK Göztepe izle





Beşiktaş'ta yabancı sınırı nedeniyle Hasic ve Montero kadroda olmayacak. Ayrıca Güven Yalçın da sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı dışında eksik olan oyuncu bulunmuyor.

🕵️‍♀️"GutiHaz83" adlı bir Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş için Hulk transferli kadrosunu kurdu, "Hücum"🚀



— Sporx (@sporx) January 24, 2021

Ersin

Rosier

Vida

Welinton

N'Sakala

Josef

Atiba

Mensah

Larin

Ghezzal

Aboubakar

İrfan Can

Murat Paluli

Mihojevic

Titi

Berkan Emir

Zulj

Nwobodo

Soner Aydoğdu

Tripic

Halil Akbunar

Ndiaye

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 84-48 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş, rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Gürsel Aksel Stadı'nın yapımının ardından ilk maçını Beşiktaş ile oynayan Göztepe, bu karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 52 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.