Beşiktaş görüşmelere başladı: Beka Beka

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, hamlelerini sürdürüyor.
Le Parisien'de yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Nice forması giyen Bek Beka'yı kadrosuna katmak istiyor.
KİRALAMAK İSTİYOR
Habere göre Beşiktaş, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralamak için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Nice, yıldız ismi Lokomotiv Moskova'dan yaklaşık 12 milyon euroya transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol kaydetti.
Le Parisien'de yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Nice forması giyen Bek Beka'yı kadrosuna katmak istiyor.
KİRALAMAK İSTİYOR
Habere göre Beşiktaş, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralamak için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Nice, yıldız ismi Lokomotiv Moskova'dan yaklaşık 12 milyon euroya transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol kaydetti.