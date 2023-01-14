Beşiktaş gönderdi, MANU imzaladı

Beşiktaş Kulübü, Manchester United'a transfer olacak'un kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün bonservisine sahip olanödediğini ve kontratın feshedildiğini duyurdu.Manchester United, Wout Weghorst'u Burnley'den kiraladığını açıkladı.United, yarım sezon için 2.8 milyon euro ödeyecek.Wout Weghorst, imza sonrası yaptığı açıklamada "Manchester United'a transfer olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Geçmişte Manchester United'a karşı oynamıştım ve şimdi bu ünlü kırmızı formayı giyme şansına sahip olmak harika bir duygu. Manchester United'ın Erik ten Hag yönetimindeki ilerlemesini gördüm ve takımı hedeflerine doğru taşımada tolüm olacağını öğrendiğim için sabırsızlandım. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde ne olursa olsun, ben bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Beni bu aşamaya getirmede rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve hemen aralarına dahil olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, "Wout Weghorst, birçok Avrupa liginde tutarlı bir şekilde gol attı. Wout'un nitelikleri, kadromuza başka bir boyut katacak. Erik ten Hag'ın kadromuz içinde inşa ettiği ruha mükemmel şekilde uyan güçlü kişiliği ve futbola olan özverili yaklaşımından etkilendik. Manchester United'a gelmekiçin çok büyük bir istek gösterdi." ifadelerini kullandı.