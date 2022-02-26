Sezon sonunda Batshuayi'yle yolları ayırması beklenen Beşiktaş, aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu. Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk'e ile görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı ekip, yıldız golcünün savaştan dolayı teklife sıcak baktığını belirtti. Bu sezon 17 maça çıkan ve 14 gol ve 5 asist yapan Dovbyk, ülkesindeki işgalden dolayı Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.



Bir türlü istediği golcüyü bulamayan Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, Ukrayna'da gol krallığına oynayan Artem Dovbyk'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Yıldız golcü ile görüşmelere başlayan yönetim, futbolcunun savaştan dolayı Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını belirtti.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ukrayna Ligi'nin Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk, bu sezon çıktığı 17 maçta 14 gol 5 asistlik performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekti. Ukraynalı golcü için harekete geçen Beşiktaş, Dnipro takımı ile görüşmelere başladı. Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı Dovbyk'in kariyeri için transfere sıcak baktığı belirtildi.



"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Ukraynalı yıldız golcünün menajeri geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ise "Türkiye'de iyi ilişkilerimiz var. Yazın Trabzonspor'un teklifi vardı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe onu izledi. Avrupa'nın da 5 büyük liginden bazı takımlar Dovbyk'le ilgileniyor." demişti.





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