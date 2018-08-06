MANDZUKİC ÇOK İSTEDİ

Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak? Siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği sorulardan birinin cevaplanmasına az bir süre kaldı.Gündemdeki üç isim de camiayı heyecanlandırıyor: Mario Gomez, Vincent Aboubakar, Mario Mandzukic.Adaylar böylesine büyük yıldızlar olunca da hangi ismin Beşiktaş'a daha faydalı olacağı konusunda farklı görüşler var. Şenol Güneş sezon öncesinde yaptığı açıklamada, aynı zamanda kanatta da oynatabileceği bir golcü istediğini söylemişti.Siyah-beyazlıların üç golcü adayından bu tanıma tek uyan isim Vincent Aboubakar. Ancak Kamerunlu oyuncunun transferinde Porto işi zora sokuyor. Aboubakar ile yıllık ücrette 3,5 milyon avroya anlaşılmıştı ama Portekiz kulübü satın alma opsiyonunu 30 milyon avro olarak belirleyince transfer şimdilik beklemeye alındı.Başkan Fikret Orman'ındediği Gomez'in Beşiktaş'a dönmek istediğini iletmesi işleri değiştirdi.Yıllık 2 milyon avroya ikna edilmesi halinde Alman golcü yeniden Beşiktaş formasını giyecek.Stuttgart'tan 1,5 milyon avro civarında bir ücret alan 33 yaşındaki oyuncu, gol kralı olarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadığı 2015-16 sezonunda siyah-beyazlı kulüpten 3,5 milyon avro kazanıyordu.Diğer isim Mandzukic ise istediği 6 milyon avro yıllık ücretle dudak uçuklattı. Hırvat yıldız Marmaris tatilinde Asbaşkan Umut Güner'e siyah-beyazlı formayı giyebileceğini söyledi ama yıllık ücreti düşündürdü.