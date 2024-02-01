Beşiktaş gol yerse dağılıyor; 29 puan kaybetti

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren siyah-beyazlı takım, mağlup duruma düştüğü 11 karşılaşmada 29 puanı çimlere gömerken toplamda da 23.6 milyon TL primden oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş gol yerse dağılıyor; 29 puan kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 09:52
Geri dönüşlerde geçen dönemin en iyi takımı (24 puan) olan Beşiktaş, bu sezon ise tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sezon başından beri bu hastalığını bir türlü yenemeyen Kartal'a yeni teknik direktör Fernando Santos da çare olamadı.

11 MAÇTA 1 GALİBİYET

Portekizli çalıştırıcı ile Pendikspor ve Sivasspor maçlarını kaybeden Beşiktaş, ligde oynadığı 23 müsabakanın 11'inde yenik duruma düştü. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 9'unu çeviremezken sadece 1'er kez beraberlik ve galibiyet aldı.

29 PUAN KAYBEDİLDİ

Kara Kartal, tam 29 puan kaybederken 23.6 milyon TL de puan priminden oldu. Konferans Ligi'nde de 4 defa geriye düşen Beşiktaş, bu maçların 3'ünde reaksiyon gösteremezken 1'inden eşitlikle ayrıldı ve 10 puanı çimlere gömdü.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery