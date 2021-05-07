Beşiktaş gol çeşitliliğinde Galatasaray'a üstün

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde atılan gol çeşitliliklerinde rakibine kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor.



Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 57 kez açık oyunda gol bulurken, Sarı-Kırmızılılar'da ise bu sayı 44. Kara Kartal, kontratakta 8 kez ağları havalandırırken, Cim Bom ise bu şekilde 3 gol buldu.



Duran top organizasyonlarında da 10 gol bulan Beşiktaş, bu alanda da rakibine 2 gol fark attı.



