Beşiktaş, Gökhan Töre için imkanları seferber ediyor

Transferleri 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi elemeleri maçına yetiştirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öncelikle takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerine santrfor arayan siyah beyazlılar, diğer yandan kanatlara takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Scout ekibinin ve menajerlerin önerdiği çok sayıda oyuncuyla görüşen yönetimin gündemindeki isimlerden biri de Gökhan Töre...



TAKIMA BÜYÜK KATKI YAPAR



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen yıl Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı Gökhan'ın kendileri için ideal bir oyuncu olduğunu belirterek, transferi için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Geçmişte Beşiktaş forması giydiği için camianın dinamiklerini çok iyi bilen Gökhan'ın, her iki kanatta da oynayabildiğini ifade eden Yalçın, bu futbolcunun takıma büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.



ADİL GEVREK'TEN AÇIKLAMA



Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve Gökhan Töre'nin eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtti.



Resmi teklif almadıklarını kaydeden başkan, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a gitmek istediğini biliyoruz. Sergen hoca ile de konuştum, hocanın da istediğini biliyoruz. Ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Konuşulduğunu ve ilgilendiğini biliyoruz ama. Çok iyi işler yaptı Malatya'da. Beşiktaş daha önceki kendi takımı, gidebilir, normal karşılıyoruz." dedi.



"TAKASTA MAAŞLARI KARŞILAMAMIZ ZOR"



Takasın mümkün olmadığını kaydeden Adil Gevrek, "Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Takasta birkaç oyuncu var ama maddi anlamda oyuncuların maaşını karşılamamız zor. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.



28 MAÇTA OYNADI



Sergen Yalçın'ın ısrarı üzerine Gökhan Töre'nin transferine ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, Yeni Malatyaspor'a Umut Nayir ve bir miktar para teklifinde bulunacak. Sarı siyahlı takımda geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen 28 yaşındaki Gökhan, 2 gol atıp 5 asist yaptı. Bu oyuncuya karşılık bonservisiyle verilmesi planlanan 27 yaşındaki Umut Nayir ise 27 karşılaşmada 6 gol, 1 asist üretti.



