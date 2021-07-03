Beşiktaş - Gökhan Töre: 2 yıllık imza

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sözleşmesi sona ermişti. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki kanatla 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş - Gökhan Töre: 2 yıllık imza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2021 15:49
Gelecek sezon için kadro planlamasını yürüten Beşiktaş, önceliği sözleşmesi biten isimlere verdi.

Siyah-beyazlılar sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile anlaşma sağlarken, yeni mukavelenin 2 yıllık olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kendisini 2023'e kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak 29 yaşındaki oyuncunun, 5 Temmuz Pazartesi günü takımın kampına katılacağı öğrenildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.