Beşiktaş - Gökhan Töre: 2 yıllık imza

Gelecek sezon için kadro planlamasını yürüten Beşiktaş, önceliği sözleşmesi biten isimlere verdi.
Siyah-beyazlılar sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile anlaşma sağlarken, yeni mukavelenin 2 yıllık olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kendisini 2023'e kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak 29 yaşındaki oyuncunun, 5 Temmuz Pazartesi günü takımın kampına katılacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlılar sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile anlaşma sağlarken, yeni mukavelenin 2 yıllık olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kendisini 2023'e kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak 29 yaşındaki oyuncunun, 5 Temmuz Pazartesi günü takımın kampına katılacağı öğrenildi.