Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu: Onur Bulut

Beşiktaş, takımdan ayrılması çok yüksek bir ihtimal olan Gökhan Gönül'ün yerine Alanyasporlu Onur Bulut'u transfer etmek istiyor.



Siyah- Beyazlı yönetimin Onur için Alanya yönetimiyle görüştüğü öğrenildi.



Bu sezon Alanyaspor forması altında başarılı bir performans ortaya koyan Onur, büyük kulüplerin dikkatini çekti.



"BEŞİKTAŞ OLURSA, GÜZEL OLUR"



Onur Bulut, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.



Beşiktaş iddialarına değinen Onur Bulut, "Bana teklif gelirse güzel olur. Ben Alanya'da gerçekten mutluyum, burada kalırsam benim için bir hayal kırıklığı olmaz. Kim büyük takımda oynamak istemez ki? Sergen Hoca Alanyaspor'da başarılı oldu ve kendisini takdir ettik. Beşiktaş'ta çok iyi futbol oynatıyor. Takımı aldığı andan beri takım çok iyi oynamaya başladı. Büyük takımlardan tek bizim evde bize baskı yapan tek takım Beşiktaş'tı" şeklinde konuştu.



