Beşiktaş, gittiğinden beri Fabri'yi arıyor!

İspanyol file bekçisi gittiğinden bu yana Kartal'ın kalesinde huzur yok. Son yıllarda kalede "en az gol yeme oranı" yakalayan Fabri olmuştu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, gittiğinden beri Fabri'yi arıyor!
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09 Kasım 2020 09:45
Galibiyet serisi Gaziantep deplasmanındaki 3-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş'ta kaleci krizi yeniden baş gösterdi.

Genç file bekçisi Ersin Destanoğlu sezon başından bu yana sık sık yaptığı hatalı çıkışlara bir yenisini daha ekleyince yenilgi kaçınılmaz oldu.

Yeniden kaleci sıkıntısıyla uğraşan siyah-beyazlılar, 2018-19 sezonu başında Fulham'a gönderdiği Fabri'yi mumla arıyor.

Işık vermiyorlar

İspanyol eldivenden sonra kaleye geçen ve Beşiktaş taraftarının 'Kolsuz' lâkabını taktığı Karius, performansıyla saç baş yoldurmuştu.

Sergen Yalçın sezon başında gençlere güvendiğini belirterek kaleci transferi istemediğini söylemişti. Ancak Ersin ve Utku'nun bireysel hataları fazlasıyla dikkat çekerken, iki oyuncu sezonun geri kalanı için de kafalarda soru işareti oluşturdu.



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