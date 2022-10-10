Beşiktaş - Giresunspor: Sosyal medya atışması

Mükemmel bir film tadında... pic.twitter.com/LnkwK0fPK5



— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 10, 2022

Beşiktaş ile Giresunspor arasında sosyal medyada karşılıklı paylaşımlar yapıldı.Giresunspor cephesi, 1-0 kaybettiği maçın ardından Oğulcan Çağlayan'ın maçın son bölümünde attığı gol önesi verilen ofsayt kararının yanlış olduğunu öne sürmüştü. Çizilen VAR çizgisini de hatalı bulan Giresun cephesi, bu duruma isyan etmişti.Beşiktaş, mücadelenin tek golünü kaydeden Tayyip Talha Sanuç için şarkıcı Sefo'nun 'Tutsak' şarkısının "Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde. Bana göre biri var kabul delice" sözleri eşliğinde gol anını paylaştı.Giresunspor ise buna cevaben 'Doğu video, uygun müzik' yazarak yine Sefo'dan 'Bilmem mi' şarkısının "Bilmem mi; zor günlerimde hep sen yanımda vardın" sözlerini paylaştı. Görüntülerde ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ofsayt nedeniyle iptal edilen golü paylaştı.