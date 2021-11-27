Beşiktaş Giresunspor maçı İZLE (bein sports izle linki)

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Zorbay Küçük oldu. Beşiktaş - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.