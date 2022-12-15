Beşiktaş - Giresunspor 11'ler

Antalya'da sürdürdüğü hazırlık kampının son aşamasına gelen Beşiktaş, kampın son hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.Gloria Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.İstanbul'da oynanan 2 hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenen, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı 2 maçtan ise galibiyet ile ayrıldı. Siyah beyazlılar bu süreçte Belçika ekiplerinden Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 mağlup etti.Ersin, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Atiba, Salih, Gedson, Redmond, Nkoudou, Muleka: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Sergio, Sainz, Bajic