Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile harika başladı

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı. Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde Beşiktaş, geçen seneki performansından çok daha iyi bir performans sergileyeceğinin sinyallerini veriyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile harika başladı
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05 Ağustos 2024 10:56
Ezeli rakibi Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı 3. kez kazanan Beşiktaş'ta büyük mutluluk yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda Giovanni van Bronckhorst'un göreve getirilmesiyle başlayan köklü değişim dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adam kısa sürede hem mental hem de fiziksel olarak takımda önemli işler başardı.

Kartal'a adeta sihirli bir dokunuş gerçekleştiren Bronckhorst'un öne çıkan icraatları şöyle sıralandı:

TAKIM RUHU DÖNDÜ

Hollandalı hoca ve yardımcıları doğru iletişimle kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Takımdaki gruplaşmalar bitti ve herkes kaynaştı. Takım ruhu ve arkadaşlık Slovenya kampında zirve yaparken yüzler yeniden gülmeye başladı.

İDEAL KADROYU BULDU

Herkese eşit davranan Bronckhorst takımdaki forma rekabetini yükseltirken, ideal kadrosunu da kısa sürede oluşturdu. İdeal 11'in oluşması taktiksel düşüncelerin çok daha kısa sürede sahaya yansımasını sağladı. Bu anlamda Galatasaray maçındaki oyun kusursuza yakındı.

GENÇLER DEĞER KAZANDI

Bronckhorst'la birlikte takımdaki gençlerin değeri daha da arttı. Semih Kılıçsoy'un yanı sıra Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Demir Ege Tıkmaz takımın en önemi parçaları haline geldi. Diğer genç oyuncuların forma inancı da yükseldi.

TRANSFERDE TAM İSABET

Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferlerinde tam isabet sağlandı. Üç oyuncu da fiziksel ve mental açıdan hazır geldi. Immobile ve Rafa Silva, Galatasaray maçında toplam 3 gol atarken, Paulista savunmada güven veren bir performans sergiledi.

ESKİLER HIRS YAPTI

Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Al Musrati gibi oyuncuların performansı çok ciddi biçimde yükseldi. Bu oyuncular Süper Kupa maçında çok başarılıydı. Gedson eski günlerine dönüş yaparken, Rashica ve Al Musrati alkış topladı.

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