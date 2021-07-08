Beşiktaş, geçen sezona damga vuran'ın transferiyle ilgili olarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş cephesi, 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için teklifini yaptı.Beşiktaş, A Spor'un haberine göre, Rachid Ghezzal'a bonuslar dahil yıllık 2 milyon 250 bin euro önerdi. Gerçekleşmesi mümkün olan bu bonuslarla birlikte Ghezzal'ın bir sezon sonunda bu rakamı kesin olarak alabileceği belirtildi. Sözleşme süresinin ise 3 yıl olduğu vurgulandı.Öte yandan görüşmede büyük sürprizi Anouir Fazuli yaptı. Menajer Anouir Fazuli, "" diyerek, siyah-beyazlı yönetime müjdeyi verdi.Beşiktaş ile Anouir Fazuli arasındaki ilk görüşmeler sonlanırken, taraftar kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelecek.