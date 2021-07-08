Beşiktaş, geçen sezona damga vuran Rachid Ghezzal'ın transferiyle ilgili olarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş cephesi, 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için teklifini yaptı.
BONUSLARLA YILLIK 2 MİLYON 250 BİN €
Beşiktaş, A Spor'un haberine göre, Rachid Ghezzal'a bonuslar dahil yıllık 2 milyon 250 bin euro önerdi. Gerçekleşmesi mümkün olan bu bonuslarla birlikte Ghezzal'ın bir sezon sonunda bu rakamı kesin olarak alabileceği belirtildi. Sözleşme süresinin ise 3 yıl olduğu vurgulandı.
"2,5 - 3,5 MİLYON €'YA BONSERVİSİ ALIRIZ"
Öte yandan görüşmede büyük sürprizi Anouir Fazuli yaptı. Menajer Anouir Fazuli, "2,5 - 3,5 milyon euro arasında bir rakama Leciester City'den Ghezzal'ın bonservisini alabiliriz" diyerek, siyah-beyazlı yönetime müjdeyi verdi.
Beşiktaş ile Anouir Fazuli arasındaki ilk görüşmeler sonlanırken, taraftar kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelecek.
İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş cephesi, 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için teklifini yaptı.
BONUSLARLA YILLIK 2 MİLYON 250 BİN €
Beşiktaş, A Spor'un haberine göre, Rachid Ghezzal'a bonuslar dahil yıllık 2 milyon 250 bin euro önerdi. Gerçekleşmesi mümkün olan bu bonuslarla birlikte Ghezzal'ın bir sezon sonunda bu rakamı kesin olarak alabileceği belirtildi. Sözleşme süresinin ise 3 yıl olduğu vurgulandı.
"2,5 - 3,5 MİLYON €'YA BONSERVİSİ ALIRIZ"
Öte yandan görüşmede büyük sürprizi Anouir Fazuli yaptı. Menajer Anouir Fazuli, "2,5 - 3,5 milyon euro arasında bir rakama Leciester City'den Ghezzal'ın bonservisini alabiliriz" diyerek, siyah-beyazlı yönetime müjdeyi verdi.
Beşiktaş ile Anouir Fazuli arasındaki ilk görüşmeler sonlanırken, taraftar kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelecek.