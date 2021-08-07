Beşiktaş, Ghezzal için Leicester ile anlaştı

Beşiktaş, kadrosuna dahil etmek için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal transferinde Leicester City ile de anlaştı

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Ghezzal için Leicester ile anlaştı
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07 Ağustos 2021 13:26
Beşiktaş, kadrosuna dahil etmek için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT SPOR 'un haberine göre; Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'in bonservisini aldı. Leicester City ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlanırken, Cezayirli yıldız, Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeye çalışılıyor.

Öte yandan Ghezzal ise siyah beyazlılardan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacak.

Geçen sezon transferin son günü Beşiktaş'a katılan ve evrakları moto kurye ile TFF'ye yetiştirilen Ghezzal'ın Beşiktaş yönetimine haber gönderip, "İlk maçta takımla sahada olmak istiyorum. Lütfen beni yetiştirin" dediği belirtildi. 


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