Beşiktaş, Ghezzal'dan Ghezzal için yardım istedi!

Yeni sezonda Ghezzal ile devam etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Leicester ile kıran kırana pazarlıklarına devam ediyor. Kartal, pazarlıklar konusunda Ghezzal'den de destek istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ghezzal'dan Ghezzal için yardım istedi!
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31 Mayıs 2021 08:14
Yeni sezonda Ghezzal ile devam etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, araya giren başka kulüplerle olan rekabet nedeniyle, Leicester ile kıran kırana pazarlıklarına devam ediyor.

Futbolcuyla önümüzdeki günlerde görüşecek olan siyah-beyazlılar, Ghezzal ile anlaşır anlaşmaz İngiltere'ye çıkarma yapacak. Ada'ya eli sağlam bir şekilde gitmek isteyen yönetim, pazarlıklar konusunda Ghezzal'den de destek istedi.

Cezayirli oyuncuyu özellikle Fransız kulüplerin de istediği öğrenildi. 


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