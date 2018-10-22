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Beşiktaş - Genk maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın perşembe günü Belçika ekibi Genk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, Polonyalı hakem Daniel Stefanski görev yapacak.

Kaynak: AA
Beşiktaş - Genk maçının hakemi belli oldu
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22 Ekim 2018 13:54
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Genk takımıyla yapacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek.

İlave yardımcı hakemlikleri Bartosz Frankowski ve Zbigniew Dobrynin'in yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Krzysztof Myrmus olacak.

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