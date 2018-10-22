Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 25 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Genk ile İstanbul'da karşılaşacak.I Grubu'nda Genk maçı öncesi 3 puanı bulunan Beşiktaş, aynı puanda olduğu rakibi Genk'i yenerek taraftarlarına Göztepe deplasmanındaki yenilgiyi unutturmak istiyor.Bu arada Beşiktaş'ın Genk ile oynayacağı maçı canlı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi Beşiktaş'ın Genk mücadelesini de yayınlaması bekleniyor.