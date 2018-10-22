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Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Genk ile oynayacağı maçın kanalı belli oldu mu?

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda?
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22 Ekim 2018 12:41
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 25 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Genk ile İstanbul'da karşılaşacak.

I Grubu'nda Genk maçı öncesi 3 puanı bulunan Beşiktaş, aynı puanda olduğu rakibi Genk'i yenerek taraftarlarına Göztepe deplasmanındaki yenilgiyi unutturmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu arada Beşiktaş'ın Genk ile oynayacağı maçı canlı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi Beşiktaş'ın Genk mücadelesini de yayınlaması bekleniyor.

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