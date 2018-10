Beşiktaş Genk CANLI İZLE, Şifresiz Beşiktaş Genk maçı izle

BEŞİKTAŞ - GENK MAÇI CANLI, TIKLAYIN...



Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Çok büyük fikir ayrılığı olan da varsa beyaz kağıt orada, basar istifasını ayrılır

Fikret Orman:

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

"GUTİ REAL MADRİD'E GİDERSE GURUR DUYARIZ"

ŞENOL GÜNEŞ

FİKRET ORMAN

ŞENOL HOCA İLE PROFESYONEL İLİŞKİMİZ VAR

HOCAMIZ İLE HİÇ PARA KONUŞMADIK

HOCA MİLLİ TAKIMI İSTESEYDİ, BIRAKIRDIK

HOCAMIZ MUTSUZ MU? MUTSUZ! BEN DE MUTSUZUM

ŞENOL HOCA İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL

BEŞİKTAŞ'IN MALİ DURUMU İYİ

İLGİLİ VİDEO

Tarihçe

Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS 2

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS 4

bein Sports 1'de Beşiktaş- Genk maçı canlı yayında! Perşembe akşamı Beşiktaş, Belçika takımı Genk ile önemli karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Şu an Beşiktaş'ın Genk maçı canlı olarak beİN Sports 1'den şifresiz izleyebiliyorsunuz. Ayrıca Sporx'ten Beşiktaş - Genk maçını canlı takip edebilirsiniz.Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 25 Ekim Perşembe akşamı Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Genk maçı öncesinde siyah-beyazlı yönetim, Belçika ekibi yetkilileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta gerçekleşen yemeğe, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Futbol Altyapı ve Scouting Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Sportif AŞ Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu'nun yanı sıra UEFA Delegesi Sandor Berzi ve Genk Kulübü Başkanı Peter Croonen ile yöneticiler katıldı.Başkan Fikret Orman, Sandor Berzi ile Peter Croonen'e yemeğin sonunda günün anısına plaket takdim etti.Beşiktaş'ın Göztepe'ye 2-0 kaybettiği maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye "orta parmak" işareti ile karşılık veren Vagner Love, Beşiktaş taraftarından özür diledi.Göztepe maçının ardından taraftara verdiği tepkinin yanlış olduğunu ifade eden Love, "Göztepe maçından sonra eve dönerken taraftara gösterdiğim tepki yanlıştı. Her şeyden önce ben kaybetmek istemiyorum. Eleştirilere her zaman sessizce tepki gösterdim ve ilk kez böyle bir reaksiyon gösterdim. Taraftarlarımızdan çok özür diliyorum, bu olay bir daha tekrarlanmayacak be benim cevabın sahada olacak. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.Siyah-beyazlılar 26 günlük aranın ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşacak.Dolmabahçe'deki son maçını 29 Eylül'de Kayserispor'a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek, Avrupa kupalarındaki 213. mücadelesine yapacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 212 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 85 karşılaşmayı mağlup tamamlayan, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 300 gol gördü.Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 111. kez sahada yer alacak.Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 110 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet aldı.Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 131 gol gördü., Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi., Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti., Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek.Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran, kalesinde ise 7 gol gördü.Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı., 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi.Bu arada Genk, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla ilk maçına çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 107. iç saha maçını yapacak.Avrupa kupalarında rakiplerini 106 kez konuk eden, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.Evindeki maçlarda rakiplerine 164 gol atan, kalesinde ise 104 gol gördü., ayrıca iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 18 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti., Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 18 karşılaşmanın 9'unu ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.Siyah-beyazlılar, evindeki son 4 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı.'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın Genk ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik heyet oyuncuları uyardı.Son 3 maçında galibiyete hasret kalan ve bu süreçte rakiplerinden sadece Atiker Konya'nın (2) filelerini havalandırabilen siyah-beyazlılarda, teknik heyet Belçika ekibinin kasetlerini izleyerek rakiplerini adeta ezberledi. Siyah-beyazlı kurmayla oyunculardan daha dikkatli olmalarını şu sözlerle istedi:"Genk gücümüzü göstermemiz için iyi bir rakip. UEFA Avrupa Ligi arenasında Bakü'de oynanacak finale gözünü diken bizler için grup aşamasının en güçlü rakip. Hem Avrupa'da hem de ligde aldığı sonuçlar ve sahada göstermiş oldukları sonuçlarla tam dişimize göre bir rakip olduğunu düşünüyoruz. Malmö'de yaptığımız hataların telafisi için de iyi bir fırsat. Gerçek gücümüzü gösterme zamanı geldi. Siz tecrübeli bir takımsınız, bunun gibi çok fazla maça çıktınız. Şimdi kazanarak her şeyi geride bırakma vakti. Hem ayaklarımızla hem de aklımızla oynayalım.Milli takım arasına kadar oynayacağımız 5 karşılaşmayı da fire vermeden geçerek hem ligde hem de Avrupa'daki iddiamızı herkese göstermeliyiz. Size çok inanıyoruz."Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile oynayacakları maç öncesinde Belçika basınına konuştu.Genk'in çok dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu belirten Babel, ''Genk çok iyi bir takım. Bizi iki tane zor maç bekliyor. Rakibi çok iyi analiz edip hazırlanmalıyız. Kişisel olarak Genk'in çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyorum.'' dedi.Rakibin maçlarını izlediğini de söyleyen Hollandalı yıldız, ''Birkaç maçlarını izledim. Hatta geçen sezon Club Brugge ile oynadıkları maçı izlemiştim. Brugge'da çok arkadaşım var çünkü. Çok iyi oynadıklarını hatırlıyorum. Oradaki arkadaşlarım da iyi takım olduklarını söylüyor. Dikkat edilmesi gereken bir rakip.'' sözlerini kullandı.Genk, 11. haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile yola devam edeceklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ın yönetim kurulunun görev süresi 2019'da bitiyor. Sözleşmeyi uzatırken de 2 sene mi, 3 sene mi diye konuştuk. O zaman Ahmet Ağabey ile konuştuk. Ben 2019'dan sonra başkan değilim, seçim var.Yönetim kurulu içerisinden bana böyle bir fikir gelmedi. Böyle bir fikir ayrılığı olabilir mi olabilir. Benle aynı fikirde olanlar 2019'da devam eder, olmayanlar yollarını ayırabilir." dedi."Günlerdir, medyada ve kamuoyunda bir sürü haberler geziniyor. Hocamızla alakalı, oyuncularımızla alakalı. Epeyi bir zamandır hoca ile, Şenol Ağabey ile aramızda soğukluklar, birbirimizi istemediğimiz gibi birçok konuda konuşuldu. Bunu basın toplantılarında hocamız cevap verdi, ben de zaman zaman buna cevap veriyorum ama bu sözler ortadan kalkmıyor. Dün hocamızla buluştuk. İkimiz yanyanayken kimin ne soracağı varsa sorsun. Kişisel olarak sorularınızı cevaplayacağız. Bir sürü şeyler okudum medyada.-Hocamız hiç paradan söz etmedi-Hocamız Milli Takımı istiyorum demedi-Hoca Milli Takımı isteseydi, bırakırdık-Hocamız mutsuz mu? Mutsuz değil-Maç kaybediyoruz, ben de mutsuzum-Bizim işimiz taraftarımızı mutlu etmek-Mazaret uydurmayacağız, işimize bakalım-3.5 yıl içerisinde kavgalar olur-Beşiktaş'ın bütçesi Şampiyonlar Ligi içindir-Beşiktaş ödemelerini yaptı, Avrupa'da lisans aldı-Beşiktaş mali olarak en iyi durumdaki kulüp-Bizim kültürümüze uyanlar ile devam edeceğiz,-Guti, Real Madrid'e giderse biz de gurur duyarızBeşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade eden Şenol Güneş ise: "Gereksiz bir gündem bu" şeklinde konuştu.Beşiktaş'ın aldığı sonuçlardan memnun olmadıklarını ifade eden Orman, "Teknik konular benim işim değil. Hocamız cevap versin. Aldığımız skorlardan mutlu değiliz. Skorlardan mutlu değiliz. Beşiktaş, takım olarak iyi bir görüntü vermiyorTecrübemiz var. Bunu çözmek bizim işimiz. Mevkilerde eksikler vardır. Kadro içerisinde takviye etmek de bizim işimiz. Devre arasında memnun olmayanlarla ayrılma, yenilerini getirme işini çözmek bizim işimiz" dedi.Guti'nin Real Madrid'e gideceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Orman, "Guti değerine layık bir çocuk. Burada çalışmasını istedik. Biz takımımızın çoğu yabancı olmaya başladı. İletişim açısından hocayla arasında biri olması gerektiğini düşündük. Hocamız da kabul ettiği için, oluru olmadan bu kapıdan içeri hiçbir şey geçemez. Bu alan onların alanı. Hocamız onlarla çalışmaktan mutlu olduğu için çalışma kararı aldık" şeklinde konuştu."Ben buraya tabii çakılı kalmayacağım. Yaşım belli ömrüm belli. En iyisnin gelmesini isteriz. İçeriden birinin gelmesine seviniriz. Spekülasyonlar karıştırmak var. Namussuz diyorlar. Para almadığımı söylüyor başkan, ben de böyle bir şey demiyorum. Birileri bundan rahatsız oluyor. Para alıp TV'ye çıkanlara söylüyorum, biraz daha dikkatli olsunlar. O yorumcular, TV'den aldıkları parayı devlete bağışlasınlar. Ben de bütün maaşımı devlete bağışlayacağım. Paralar gönderdiler ben milli takımdayken, yardım kuruluşlarına gönderdik, kimse de konuşmadı.""Ülkenin gerçeklerini anlattım. Çıkan bir kanun var. Yerliler ile yabancılar arasında bir adaletsizlik var. Bu kanuna uymak bizim mecburiyetimiz. Hiçbir futbolcuyla kontratın bu olacak diye bir söze girmedik. Zaten olmadı. Biz geçmişten gelen mükellefiyetlerimizi bitirelim dedik. Bunlar bizim evlatlarımız. Biz bunlarla beraber gidiyoruz. Kişiler hata yapar ama kurumlar yapmaz. Bir hata yaparsak kuruma leke olur. Kişiler yaparsa itibarlarına yazar. Gerçeklerimiz, ödemelerimiz belli.O konu da kapanır parasını bu ay sonunda ödeyince. Bu çocuklar pırlanta gibi. Hatalar yapabilirler. Benim ve hocanın tecrübesinde olan insanlar onları kamuoyu önünde tartıştırmaz. Çözer. Bunun bin beterleri diğer kulüplerde var, yazılıp çizilmiyor. Konuyu değiştirip Beşiktaş, Fikret Orman, Şenol Güneş, oyuncular deyince haksızlık yapılıyor. Beşiktaş'ın ne taraftarı, ne hocasıyla bir sıkıntı yoktur. Fakat, mutsuzuz. Hepimiz işimizi daha iyi yaparak bunu çözeceğiz."Slaven Bilic ile çalışmadan evvel hoca ile çalışmak istedim ama o zaman da nasip kısmet olmadı. Sonra da Slaven Hoca ayrıldıktan sonra, Şenol Hoca'nın da Bursaspor ile görev süresi bitti. Buluştuk ve beraber çalıştık. 3.5 sene oldu. Hocamızla çalışma isteğimiz çok eskiden gelen bir süreç. Ben Şenol Hoca'yı, Şenol Ağabey'i tanıdığımda 1980'di. Ben 12 yaşındaydım, Şenol Hoca Trabzonspor'un kaptanıydı. 3.5 senede Şenol Güneş, birgünden birgüne gelip de bana paramı verin demedim. Böyle bir konuşma geçmedi aramızda. Şenol Hoca'nın kontratı var Beşiktaş ile, profesyonel bir ilişki sürdürüyoruz.. O gün olmadığı gibi, bugün de bunlar gündemimizde olmadı."Aramızda sevgi ağırlıklı bir ilişki var. Kontratı yaparken konuşmadım hocayla, uzatırken de para vesair konuları konuşmadık. Dolaylı veya dolayısız, hoca bana oyuncu ödemeleri için gelmiştir, yüzyüze bakıyoruz, yanyanayız. "Oyunculara para yatsın, onlardan sıkıntı yaşamayalım." demiştir. ". Bu sezon için hocamıza bir ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde o ödemeleri yapacağız. Bugüne kadar da hocamız bize "Takımın ödemesini yaptınız, benim niye yapmadınız?" dolaylı ya da dolaysız demedi.""Hoca, milli takıma gitmek istiyor konusu. 1.5 sene önce ikisini birlikte götürsün sözü vardı"Ben daha 1 ay evvel şampiyon oldum, sözleşmemi uzattım. Benim için tek önemli konu Beşiktaş'tır. Herkes işine baksın." dedi. Milli takıma gitmek isteseydi, biz o ilişkiyi hemen bitirirdik.""Hocamız mutsuz mu, mutsuz. Ben de mutsuzum. Sokaktaki taraftarımız da mutsuz. Bizim işimiz Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Biz genel kurulun bu camiayı yönetmek üzerine görevlendirdiği kişileriz. Bunu çözecek, mutlu edecek olan biziz. Ben, "Şenol Hoca'ya sorun" diyerek başarısızlıktan kurtulamamGüneşli günler görmüyoruz ama güneşli günler gelecek. Çok kötü bir geçen sezn geçirdik. Çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi geçirmedik bence. Bayern'i de elememiz, Şampiyonlar Ligi kupasını almamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın hedefi bu olmalı. Ligi 4. bitirdik. Mazeret uydurmayacağız. Özeleştiri yapacağız. İşimizi iyi yapıp mücadele edeceğiz.""Aramız bozuk sözleri. 1 senedir bu sözler var. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Beşiktaş'ın kulübünün teknik direktörü Şenol Güneş'tir. Biz de işimize bakıyoruz. Başkan ve yönetim, hocayı istemiyor lafları konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi ve hocasının tek bir hedefi, tek bir derdi vardır şampiyon olmak,Biz de bunu yapıyoruz.""Zamanımız daralıyor. Biz başka ülkede yaşamıyoruz. Mayıs ayından bu yana yüzde 50 döviz artışı var. Beşiktaş, geçöen sene ligi 4. bitirdi. Beşiktaş kadrosu ve bütçesi, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve üstüne koşmak üzerine kurulmuştur. Geçen seneki sıralama ve Türkiye'nin şu anki durumu, mali sıkıntılar hepimizin bildiği şeyler. Beşiktaş yönetim kurulunu yatırımlarını yapmış, tesisler kurmuş, şampiyonlar olmuş, bu borçlar geriden de geliyor. Gül bahçesi değiliz, sıkıntılarımız var.Beşiktaş'ta kontrat yenileme geldiği zaman yenilemeyiz. Biz kültürümüzle beraber bizle olan insanlarla devam ederiz. Kontratı bitince işimizi bitireceğiz."Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.