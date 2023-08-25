Beşiktaş genel kurula gidiyor

Beşiktaş Kulübü, tüzük tadiliyle ilgili olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tüzük tadiline ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının 10 Eylül Pazar günü saat 10.30'da Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 17 Eylül Pazar günü aynı yerde ve saatte yapılacağı aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tüzük tadiline ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının 10 Eylül Pazar günü saat 10.30'da Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 17 Eylül Pazar günü aynı yerde ve saatte yapılacağı aktarıldı.