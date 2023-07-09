Yıllar boyunca özkaynak düzeninden yetiştirdiği gençlerle Türk futboluna damgasını vuran Beşiktaş, yeni yeteneklerin yetişip, takıma kazandırılması konusunda öncülük yapıyor.
Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkkan ve Serdar Saatci gibi gençleri Avrupa'ya göndermenin gururunu yaşayan siyah-beyazlılar, şimdi yeni isimlerle başarısını pekiştirmek için harekete geçti. Son 10 yılda şampiyonluğa ulaşan ve Süper Lig'de yer alan takımların, geçen sezon gençlere verdiği şansa bakıldığında, Beşiktaş açık ara lider durumda bulunuyor. Akademi kriterlerine uyan 2000 doğumlu ve daha genç futbolculara bakıldığında siyah-beyazlılardaki oyuncular 1598 dakikayı yakaladı.
EMİRHAN VE SERDAR ÖRNEĞİ
Takipçisi Fenerbahçe ise Arda Güler sayesinde 903 dakikayla ikinciliğe yerleşti. Bu sezon şampiyonluk koltuğuna oturan Galatasaray'da ise gençler sadece 433 dakika yer bulabildi.
Altyapı sorumlusu Fırat Fidan, asıl amaçlarının gençlerin A takımla süre bulması olduğuna dikkat çekerek, "Emirhan İlkkan ve Serdar Saatci örneği göz önünde... Mesela Emirhan 8 maç oynadı, Serdar üç karşılaşmada oynadı, o bile yetti. Onları daha rahat Avrupa pazarına sunduk" diye konuştu.
Fidan, yaşadıkları bir anıyı da anlattı. Siyah-beyazlı yönetici, "UEFA Gençler Ligi'nde Ajax ile oynuyorduk. Bir baktık hepsi 16 yaşında… Biz şaşırdık, neden bu şekilde olduğunu sorduk. Hollandalılar, 19 yaşındaki futbolcuların A takım kadrosunda olduğunu söylediler. Bizim de bunu gerçekleştirmemiz lazım" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ın direkt kalesinde oynayan, altyapının meyvesi Ersin Destanoğlu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in Mert Günok tercihiyle yedek kulübesine hapsoldu.
Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkkan ve Serdar Saatci gibi gençleri Avrupa'ya göndermenin gururunu yaşayan siyah-beyazlılar, şimdi yeni isimlerle başarısını pekiştirmek için harekete geçti. Son 10 yılda şampiyonluğa ulaşan ve Süper Lig'de yer alan takımların, geçen sezon gençlere verdiği şansa bakıldığında, Beşiktaş açık ara lider durumda bulunuyor. Akademi kriterlerine uyan 2000 doğumlu ve daha genç futbolculara bakıldığında siyah-beyazlılardaki oyuncular 1598 dakikayı yakaladı.
EMİRHAN VE SERDAR ÖRNEĞİ
Takipçisi Fenerbahçe ise Arda Güler sayesinde 903 dakikayla ikinciliğe yerleşti. Bu sezon şampiyonluk koltuğuna oturan Galatasaray'da ise gençler sadece 433 dakika yer bulabildi.
Altyapı sorumlusu Fırat Fidan, asıl amaçlarının gençlerin A takımla süre bulması olduğuna dikkat çekerek, "Emirhan İlkkan ve Serdar Saatci örneği göz önünde... Mesela Emirhan 8 maç oynadı, Serdar üç karşılaşmada oynadı, o bile yetti. Onları daha rahat Avrupa pazarına sunduk" diye konuştu.
Fidan, yaşadıkları bir anıyı da anlattı. Siyah-beyazlı yönetici, "UEFA Gençler Ligi'nde Ajax ile oynuyorduk. Bir baktık hepsi 16 yaşında… Biz şaşırdık, neden bu şekilde olduğunu sorduk. Hollandalılar, 19 yaşındaki futbolcuların A takım kadrosunda olduğunu söylediler. Bizim de bunu gerçekleştirmemiz lazım" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ın direkt kalesinde oynayan, altyapının meyvesi Ersin Destanoğlu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in Mert Günok tercihiyle yedek kulübesine hapsoldu.