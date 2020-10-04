Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.



Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Beşiktaş ligin ilk 3 haftasında 5 puan toplarken Gençlerbirliği ise 1 haftayı BAY geçtiği için oynadığı 2 maçta 1 puan alabilmişti.



İki takımın eksikleri



Beşiktaş'da sakatlığı süren NKoudou'nun yanı sıra yeni transfer Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Umut Nayir yer almadı. Öte yandan lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.



Gençlerbirliği'nde Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun'un sakatlıkları bulunuyor. Başkent ekibinde ayrıca Beşiktaş maçı öncesinde adı açıklanmayan 2 futbolcuda koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Welinton

Montero

N'Sakala

Atiba

Dorukhan Toköz

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Boyd

Aboubakar



Gençlerbirliği

Nordfeldt

Johansson

Toure

Diego Angelo

Halil İbrahim Pehlivan

Piris

Soner Dikmen

Sio

Sefa Yılmaz

Candeias

Stancu



93. kez karşı karşıya



Beşiktaş ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.



Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.



Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı



Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.



Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.



Gençlerbirliği'nin deplasmanda bir galibiyeti var



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.



Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.



Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.



İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.



En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.



Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.



