Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ligin ilk 3 haftasında 5 puan toplarken Gençlerbirliği ise 1 haftayı BAY geçtiği için oynadığı 2 maçta 1 puan alabilmişti.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'da sakatlığı süren NKoudou'nun yanı sıra yeni transfer Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Umut Nayir yer almadı. Öte yandan lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.
Gençlerbirliği'nde Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun'un sakatlıkları bulunuyor. Başkent ekibinde ayrıca Beşiktaş maçı öncesinde adı açıklanmayan 2 futbolcuda koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Welinton
Montero
N'Sakala
Atiba
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Boyd
Aboubakar
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Johansson
Toure
Diego Angelo
Halil İbrahim Pehlivan
Piris
Soner Dikmen
Sio
Sefa Yılmaz
Candeias
Stancu
93. kez karşı karşıya
Beşiktaş ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.
Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin deplasmanda bir galibiyeti var
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.
Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.
Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.
İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ligin ilk 3 haftasında 5 puan toplarken Gençlerbirliği ise 1 haftayı BAY geçtiği için oynadığı 2 maçta 1 puan alabilmişti.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'da sakatlığı süren NKoudou'nun yanı sıra yeni transfer Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Umut Nayir yer almadı. Öte yandan lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.
Gençlerbirliği'nde Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun'un sakatlıkları bulunuyor. Başkent ekibinde ayrıca Beşiktaş maçı öncesinde adı açıklanmayan 2 futbolcuda koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Welinton
Montero
N'Sakala
Atiba
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Boyd
Aboubakar
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Johansson
Toure
Diego Angelo
Halil İbrahim Pehlivan
Piris
Soner Dikmen
Sio
Sefa Yılmaz
Candeias
Stancu
93. kez karşı karşıya
Beşiktaş ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.
Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin deplasmanda bir galibiyeti var
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.
Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.
Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.
İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.