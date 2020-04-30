Beşiktaş, gençler için özel izin alacak!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.
Siyah-Beyazlılar, bireysel çalışmalarını tesislerde yapmaya başlarken, genç oyuncuları için özel izin alacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın başta kaleci Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ın bu süreçte Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmasını istiyor.
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Siyah-Beyazlılar, bireysel çalışmalarını tesislerde yapmaya başlarken, genç oyuncuları için özel izin alacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın başta kaleci Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ın bu süreçte Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmasını istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın