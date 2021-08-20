Beşiktaş, genç oyuncusunu TFF 1. Lig'e yolladı

Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralık gönderdi.
20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da oynayacak.
Süper Lig'de 6 maçta 38 dakika süre alan genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını da Ümraniyespor'da geçirmişti.
20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da oynayacak.
Süper Lig'de 6 maçta 38 dakika süre alan genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını da Ümraniyespor'da geçirmişti.