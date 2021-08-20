Beşiktaş, genç oyuncusunu TFF 1. Lig'e yolladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ın Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, genç oyuncusunu TFF 1. Lig'e yolladı
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20 Ağustos 2021 18:48
Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralık gönderdi.

20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da oynayacak.

Süper Lig'de 6 maçta 38 dakika süre alan genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını da Ümraniyespor'da geçirmişti.


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