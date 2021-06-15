Beşiktaş gemileri yaktı; 'Ljajic için gelecek her teklife evet'

Beşiktaş, büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü isteneni veremeyen Boşnak yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın, Adem Ljajic tavrı da net oldu. Kara Kartal, yüksek veya düşük rakam fark etmeksizin, Adem Ljajic'e gelecek transfer tekliflerini kabul edecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş gemileri yaktı; 'Ljajic için gelecek her teklife evet'
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15 Haziran 2021 10:11
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Beşiktaş alacağı oyuncular kadar, göndereceği isimler için de çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de yönetimin geçen sezon devre arasından beri göndermeye çalıştığı Adem Ljajic.

Maliyet yükünü azaltmak isteyen siyah-beyazlılar, Boşnak orta saha için gelebilecek her teklife açık olduklarını menajerlere bildiriyorlar.

29 yaşındaki futbolcu için düşük rakamlara bile 'evet' denecek.



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