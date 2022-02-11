Beşiktaş, Gedson'un yanına transfer arıyor!

Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon öncesinde Gedson Fernandes'in yanında oynayabilecek bir isim için arayışa geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Gedson'un yanına transfer arıyor!
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11 Şubat 2022 12:46
Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic'in yerine transfer ettiği Gedson Fernandes'in yanına bir oyuncu daha arıyor.

Gedson'un oyunun merkezinde düşünen Kartal, genç oyuncuyla benzer özellikleri olan bir orta saha oyuncusu daha olacak.

Bu oyuncu Gedson gibi 6/8'i beraber oynayan değil, 8/10'u beraber oynayan hücum yönü daha ağır basan bir isim olacak.

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