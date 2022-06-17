Beşiktaş'ın, devre arasında transfer döneminde kadrosuna kattığı ve temmuz ayında Gedson Fernandes için bir paylaşım yapıldı.



Siyah-beyazlılardan, Portekizli futbolcu için paylaşılan video, Gedson'un, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" sözleri yer aldı.



Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın devre arasındaki transferinin ardından ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giymişti.



Beşiktaş'ın Gedson'un videosunu 19.05'te açıklaması, Galatasaray'a gönderme yapıldı şeklinde yorumlandı.





BEŞİKTAŞ, NE KADAR ÖDEYECEK?



Beşiktaş, genç futbolcunun transferi için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Portekizli futbolcu ile dört yıl artı bir yıl opsiyonlu sözleşme imzalacak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcuyu başka bir takıma kiralaması ya da satması durumunda gelirin yüzde ellisi Benfica ile paylaşılacak.











