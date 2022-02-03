Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı!

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmi olarak açıkladı. İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı!
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03 Şubat 2022 19:08
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi ile ilgili bir bilgilendirme paylaştı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, transfer için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Gedson Fernandes'in transferinin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SEZONU RİZESPOR'DA TAMAMLAYACAK

Beşiktaş'a Temmuz ayında katılacak Gedson Fernandes, sezonu ise Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da tamamlayacak. Karadeniz ekibi, Benfica'dan Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı ve resmi imzalar atıldı.

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