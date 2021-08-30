'Beşiktaş, Gedson Fernandes ile anlaştı'

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes , özellikle ligin son bölümlerinde oynadığı futbolla, takdir kazandı.



Transfer dönemi bitmeden hem Beşiktaş, hem de Galatasaray, Gedson Fernandes'in transferi için yoğun mesai harcıyor.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er , 22 yaşındaki Portekizli futbolcunun transferi hakkında flaş bir iddia ortaya attı.



Haberde "Gedson Fernandes ile de görüşen siyah beyazlılar oyuncu ve menajeriyle anlaşmaya vardı ancak kulübü Benfica henüz ikna edilebilmiş değil." denildi.



BENFICA NE DEMİŞTİ?



Bu arada Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geçen hafta İstanbul'da olan Benfica Sportif Direktörü Luisao "Gedson Fernandes ile de görüşen siyah beyazlılar oyuncu ve menajeriyle anlaşmaya vardı ancak kulübü Benfica henüz ikna edilebilmiş değil." açıklamasını yaptı.



EDİTÖRÜN NOTU;

Benfica cephesinden "Gedson Fernandes'i satmayacağız" şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen, teknik direktör Jorge Jesus'un genç futbolcuyu oynatmaması nedeniyle, Portekizli ismin ayrılmak istemesi sıcaklığını koruyor.



