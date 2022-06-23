Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için bir paylaşım yaptı.



Siyah-beyazlılar, Benfica'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu için paylaştığı videoda "Zarif, sağlam, estetik..." ifadelerine yer verdi.



Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında transferi tamamlamasının ardından Gedson Fernandes, ligin ikinci yarısında Benfica tarafından Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.



BEŞİKTAŞ, NE KADAR ÖDEYECEK?



Beşiktaş, genç futbolcunun transferi için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Portekizli futbolcu ile dört yıl artı bir yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcuyu başka bir takıma kiralaması ya da satması durumunda gelirin yüzde ellisi Benfica ile paylaşılacak.





