Beşiktaş geçen sezonu tekrarlıyor

Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 9. haftada 15 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Şu an için sıralamada 5'inci durumda bulunan siyah beyazlılar, Trabzonspor'un Erzurumspor'u yenmesi halinde 6'ncı sıraya kadar düşecek.9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle geçen sezonu tekrarlayan Beşiktaş, attığı ve yediği gol sayılarında da geçen sezona oldukça yakın. İlk 9 hafta rakip ağlara 15 gol bırakan siyah beyazlılar, kalesinde 12 gol görüp +3 averaja sahip olurken, geçen sezon aynı haftayı 14 gol atıp 10 gol yiyerek +4 averajla kapatmıştı. Geçen sezon 9 haftada 4 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkartabilen Şenol Güneş'in öğrencileri, bu sezon ise 5 deplasmandan yine 1 galibiyet çıkartabildi.Siyah beyazlılar puan kayıplarına çare ararken, bir çok faktörü de sebep olarak ortaya koymak mümkün.Bunların da en başında geçen sezon ortaya çıkan ve Beşiktaş'a büyük sıkıntılar yaratan deplasman kayıpları geliyor. Şenol Güneş'in, Beşiktaş ile iki şampiyonluğu üst üste yaşadığı sezonlarda deplasman maçlarında ciddi puanlar kazanan siyah beyazlılar, geçen sezondan bu yana Vodafone Park dışında maç kazanmakta bir hayli zorlanıyor.Güneş ile ilk şampiyonluğun geldiği 2015-2016 sezonunun 9'uncu haftasında 5 deplasmandan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Beşiktaş, ikinci şampiyonluğun geldiği 2016-2017 sezonunda ise 9'uncu hafta itibari ile 5 deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. İki şampiyonluktan sonra deplasmanda zorlanan bir takım haline gelen siyah beyazlılar, geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçları sebep gösterilerek deplasman maçlarında ciddi kayıplar yaşadı. Ancak; bu sezon da aynı durumun tekrarlanması Şampiyonlar Ligi konsantrasyonunun ligi etkileyip etkilemediğini de sorgulatır hale geldi.Geçen sezon ilk 9 haftada 4 deplasmandan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, sezonun tamamında da 17 deplasman maçından sadece 7'sini kazanıp ,10'unda takıldı ve deplasmanda 25 puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nin olmadığı bu sezonda ise deplasman kayıpları yine değişmedi. Dün akşamki Göztepe maçıyla bu sezonki 5'inci deplasmanını oynayan siyah beyazlılar, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile daha şimdiden dışarda 9 puan bıraktı.