Beşiktaş geçen sezonu şimdiden solladı

20 farklı futbolcudan gol katkısı alan ve bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alan Beşiktaş, gol atma şekillerinde de farkını ortaya koydu. Siyah-beyazlılar için havadan, yerden, kontradan, ceza sahası dışından hiç fark etmiyor.

Haber; Fotomaç
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Beşiktaş geçen sezonu şimdiden solladı
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15 Mart 2021 13:11
20 farklı oyuncusu gol atan ve bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alan siyah-beyazlıların istatistiklere bakıldığında duran toplara bağlı bir futbol oynamadan gayet organize şekilde goller attığı ortaya çıkıyor. 62 golle ligin en skorer ekibi olan Kara Kartallar, rakip kaleye çektiği şut, kafa golü istatistiklerde de zirvede yer alıyor. İşte siyah-beyazlı takımın sezona damga vuran ve boşa lider olmadığını kanıtlayan rakamları:


Grafik: Fotomaç


ŞİMDİDEN SOLLADI

2 kupaya aday tek takım durumundaki siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanıp 2.25 puan ortalaması yakalarken, geçen sezonu da şimdiden geride bıraktı. Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 62 puanla üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, attığı 59 gole karşılık ağlarında 40 gol görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 puana ulaştı; 62 gol atıp 29 gol yedi.


Grafik: Fotomaç

 



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