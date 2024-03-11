Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazanırken galibiyet golleri 9. dakikada Deian Sorescu ve 85. dakikada Denis Dragus'dan geldi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun 89. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Beşiktaş, bu maçla birlikte 2012/13 sezonundan bu yana 6 gol ile ilk 15 dakikalarda en çok gol yediği sezonu yaşamış oldu.
Bu sonuçla birlikte Fernando Santos'un yönetimindeki 10. lig maçında 6. kez gol atamayan Beşiktaş 46 puanda kalırken, Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Gaziantep FK 31 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
GAZİANTEP FK GOLLE BAŞLADI
Maçın 9. dakikasında Gaziantep FK, Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Tek paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Gaziantep FK'da Monteiro'nun pasıyla ceza alanına giren Sorescu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
RASHICA KALEYİ BULAMADI
Maçın 21. dakikasında Beşiktaş etkili geldi. Gedson'un taşıdığı topu sağ çaprazda önünde bulan Rashica'nın vuruşunda top yandan auta gitti.
SEMİH GOLE YAKLAŞTI
Maçın 25. dakikasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile gole yaklaştı. Sol çaprazdan çizgiye inen Masuaku'nun kale ağzına yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy ayak uzattı ancak dokunamadı.
RASHICA VURDU, NITA KURTARDI
Maçın 31. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Milot Rashica, topu sağına çekip kaleyi yokladı ancak kaleci Nita rahat bir şekilde topu kontrol etti.
GAZİANTEP PENALTI BEKLEDİ
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi. Maxim'in sağ kanattan yaptığı ortaya müdahaleyi uzaklaştırmak için müdahalede bulunan Semih'in hamlesi sonrası top ayağından eline sekti. Bu pozisyon üzerine Gaziantep FK'li oyuncular penaltı beklentisinde bulundu ancak hakem Arda Kardeşler, topun Semih'in ayağından sektiği gerekçesiyle "devam" kararı verdi.
CENK TOSUN OYUNA DAHİL OLDU
Maçın devre arasında oyuna müdahale eden Fernando Santos, Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine Cenk Tosun'u oyuna aldı.
AL-MUSRATI SAKATLIK YAŞADI
Beşiktaş'ta Al-Musrati 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.
ABOUBAKAR VE GHEZZAL OYUNA GİRDİ
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu. Ernest Muçi ve Onur Bulut'un yerine oyuna dahil olan iki oyuncu da maçta etkinlik gösteremedi.
DRAGUS MAÇI BİTİRDİ
Maçın 85. dakikasında Gaziantep FK, Dragus ile durumu 2-0'a getirdi. Sağ çaprazdan topu sürükleyen Rumen oyuncu uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve durumu 2-0'a getirdi.
CENK TOSUN PENALTIDAN YARARLANAMADI
Maçın 88. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı atışı kazandı. Cenk Tosun penaltı atışında kaleci Nita'yı geçemedi.
BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Uzatmalarda Vincent Aboubakar ile gole yaklaşan Beşiktaş, kaleci Nita'yı geçemedi ve siyah-beyazlılar, maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazanırken galibiyet golleri 9. dakikada Deian Sorescu ve 85. dakikada Denis Dragus'dan geldi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun 89. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Beşiktaş, bu maçla birlikte 2012/13 sezonundan bu yana 6 gol ile ilk 15 dakikalarda en çok gol yediği sezonu yaşamış oldu.
Bu sonuçla birlikte Fernando Santos'un yönetimindeki 10. lig maçında 6. kez gol atamayan Beşiktaş 46 puanda kalırken, Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Gaziantep FK 31 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
GAZİANTEP FK GOLLE BAŞLADI
Maçın 9. dakikasında Gaziantep FK, Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Tek paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Gaziantep FK'da Monteiro'nun pasıyla ceza alanına giren Sorescu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
RASHICA KALEYİ BULAMADI
Maçın 21. dakikasında Beşiktaş etkili geldi. Gedson'un taşıdığı topu sağ çaprazda önünde bulan Rashica'nın vuruşunda top yandan auta gitti.
SEMİH GOLE YAKLAŞTI
Maçın 25. dakikasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile gole yaklaştı. Sol çaprazdan çizgiye inen Masuaku'nun kale ağzına yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy ayak uzattı ancak dokunamadı.
RASHICA VURDU, NITA KURTARDI
Maçın 31. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Milot Rashica, topu sağına çekip kaleyi yokladı ancak kaleci Nita rahat bir şekilde topu kontrol etti.
GAZİANTEP PENALTI BEKLEDİ
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi. Maxim'in sağ kanattan yaptığı ortaya müdahaleyi uzaklaştırmak için müdahalede bulunan Semih'in hamlesi sonrası top ayağından eline sekti. Bu pozisyon üzerine Gaziantep FK'li oyuncular penaltı beklentisinde bulundu ancak hakem Arda Kardeşler, topun Semih'in ayağından sektiği gerekçesiyle "devam" kararı verdi.
CENK TOSUN OYUNA DAHİL OLDU
Maçın devre arasında oyuna müdahale eden Fernando Santos, Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine Cenk Tosun'u oyuna aldı.
AL-MUSRATI SAKATLIK YAŞADI
Beşiktaş'ta Al-Musrati 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.
ABOUBAKAR VE GHEZZAL OYUNA GİRDİ
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu. Ernest Muçi ve Onur Bulut'un yerine oyuna dahil olan iki oyuncu da maçta etkinlik gösteremedi.
DRAGUS MAÇI BİTİRDİ
Maçın 85. dakikasında Gaziantep FK, Dragus ile durumu 2-0'a getirdi. Sağ çaprazdan topu sürükleyen Rumen oyuncu uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve durumu 2-0'a getirdi.
CENK TOSUN PENALTIDAN YARARLANAMADI
Maçın 88. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı atışı kazandı. Cenk Tosun penaltı atışında kaleci Nita'yı geçemedi.
BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Uzatmalarda Vincent Aboubakar ile gole yaklaşan Beşiktaş, kaleci Nita'yı geçemedi ve siyah-beyazlılar, maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.
61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.
63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.
79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.
85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.
88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.
90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.
Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga (Dk. 75 Gradel), Maxim (Dk. 90 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç (Dk. Badji), Dragus (Dk. 90+4 Furkan Soyalp)
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut (Dk. 62 Aboubakar), Fernandes, Musrati (Dk. 54 Amartey), Zaynutdinov (Dk. 45 Cenk Tosun), Muçi (Dk. 62 Ghezzal), Rashica, Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 9 Sorescu, Dk. 85 Dragus (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 40 Ogün Özçiçek, Dk. 69 Ertuğrul Ersoy, Dk. 85 Nita (Gaziantep FK), Dk. 58 Necip Uysal, Dk. 90 Masuaku, Dk. 90+4 Ghezzal (Beşiktaş)
63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.
79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.
85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.
88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.
90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.
Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga (Dk. 75 Gradel), Maxim (Dk. 90 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç (Dk. Badji), Dragus (Dk. 90+4 Furkan Soyalp)
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut (Dk. 62 Aboubakar), Fernandes, Musrati (Dk. 54 Amartey), Zaynutdinov (Dk. 45 Cenk Tosun), Muçi (Dk. 62 Ghezzal), Rashica, Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 9 Sorescu, Dk. 85 Dragus (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 40 Ogün Özçiçek, Dk. 69 Ertuğrul Ersoy, Dk. 85 Nita (Gaziantep FK), Dk. 58 Necip Uysal, Dk. 90 Masuaku, Dk. 90+4 Ghezzal (Beşiktaş)
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