Beşiktaş - Gaziantep: Muhtemel 11

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.
Eksikler
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
Ersin, Onur, Necip, Onana, Bahtiyar, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Cenk
Gaziantep FK
Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa, Draguş
İki takım arasında ligde 9. randevu
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.
Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.
Eksikler
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
Ersin, Onur, Necip, Onana, Bahtiyar, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Cenk
Gaziantep FK
Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa, Draguş
İki takım arasında ligde 9. randevu
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.
Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.