Beşiktaş Gaziantep maçı canlı izle (beİN Sports link)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. KArşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak.Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Oğuzhan ile Larin karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.Bu sezon 20 haftalık bölümde, iç saha performansında ligin en iyisi olarak dikkati çeken Gaziantep FK'nin dış saha performansı ise taraftarını üzüyor.İç sahada 26 puan alan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda sadece 5 puanın sahibi oldu.Deplasmandaki tek galibiyetini ilk yarının son karşılaşması olan Çaykur Rizespor'a karşı elde eden Gaziantep FK, daha önceki sezonlarda Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı.Gaziantep ekibi, Beşiktaş'a karşı iç sahada yaptığı 3 maçtan 7 puan toplarken, 2 deplasman maçında da puan alamadı.Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son 5 haftadır yükselen bir grafik çizdi. Ligin 15. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda evinde Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü de 3-1 yendi.Gaziantep ekibi, bu süreçte Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.alamayacak.: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi.Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet.Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta Atiba, Teixeira, N'Koudou, Mert, Umut Meraş ile birlikte kart cezalıları Vida ve Montero bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sezon başında Uşakspor'a kiralanan ve geçtiğimiz gün geri çağırılan genç sağ bek Kerem Kalafat maç kadrosuna dahil edildi.Gaziantep'te Caulker Milli Takım'da olduğu için bu maçta yok. Öte yandan Gaziantep'te ismi açıklanmayan toplam 9 ismin koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu maçta yerBeşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek.Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu.Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi.Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.