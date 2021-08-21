Beşiktaş Gaziantep maçı canlı izle (beİN Sports izle)

Gaziantep Beşiktaş maçı canlı yayın izle, Gaziantep Beşiktaş beIN Sports canlı maç linki, Gaziantep Beşiktaş maçı izle, Gaziantep maçı canlı yayın linki, Canlı bein Gaziantep Beşiktaş izle, Digitürk Gaziantep Beşiktaş canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan kritik Gaziantep Beşiktaş maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Beşiktaş maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

21 Ağustos 2021 21:38
Beşiktaş Gaziantep maçı canlı izle (beİN Sports izle)
Canlı Gaziantep Beşiktaş beIN Sports link! Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Gaziantep ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE



GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR görevini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.Gaziantep FK - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu.

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ: İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı maçta ayrıca Gaziantep'ten 2 isim koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta ise eksik oyuncu bulunmazken yeni transferler Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep
Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Ulaş, Olkowski, Mendyl, Jefferson, Recep, Furkan, Dicko, Börven

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan Karaman



BEŞİKTAŞ, RAKİBİNİ GAZİANTEP'TE YENEMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

"MICHY BATSHUAYI BU LİGİ SALLAR"

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Mitchy Batshuayi bekleneni karşılayacak gibi görünüyor. Siyah beyazlı takımla henüz iki idmana çıkan Belçikalı yıldız, siyah beyazlı teknik heyetten hemen geçer not aldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan, "Batsman ligi sallar" başlıklı haber şu şekilde... Takımdaki arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Chelsea ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçiren, hazırlık maçlarında da bol gol atan Batshuayi, fizik-kondisyon olarak da üst seviyede olduğu için 90 dakika oynayabilecek durumda. Batshuayi'nin idmanlarda dikkat çeken özelliklerinden biri de ikili mücadelelerdeki üstünlüğü. Neredeyse bütün mücadeleleri kazanan ve zor durumlarda bile ayakta kalmayı başarabilen oyuncu şutlarıyla da beğeni topladı. Hemen her şutunda çerçeveye sert ve isabetli şutlar gönderen Belçikalı yıldızın kısa sürede bu kadar iyi görüntü vermesi teknik heyeti çok sevindirdi ve "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" yorumlarının yapılmasını sağladı.

ALEX TEIXEIRA HERKESİ BÜYÜLEDİ

Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yaklaşık 6 ay müsabaka oynamamasına rağmen görüntüsüyle herkesi etkiledi. 31 yaşındaki yıldızın Çin sürecinde maçsız ve antrenmansız geçen günlerinden etkilenmediği ve her gün bireysel olarak çalıştığı için vücut sağlığını çok iyi koruduğu kaydedildi. Kas yapısını çalışmalarla güçlendiren yıldız oyuncuda yağdan eser yok. Başarılı 10 numaranın idman performansının da çok iyi olduğu ve beklenenden daha kısa sürede ilk 11'e girebileceği belirtildi. Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kartal'ın yeni yıldızları Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de maçta boy gösterecek. Yenilerden kaleci Mert Günok da kadroda yer aldı. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün bugünkü mücadelede ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Kenan Karaman'ın iyi performansı ve asist yapması Batshuayi'nin 11'e girişini erteledi.

BEŞİKTAŞ'TA VARSA YOKSA KAAN AYHAN

Transfer çalışmalarını tamamen Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan üzerine kuran Beşiktaş Yönetimi, İtalya'dan umut verici haberler almasa da, bu transferi bitirmek için büyük uğraş vermeye devam ediyor. Sadece Kaan Ayhan ve ailesiyle irtibatta olan ve bu görüşmeleri Sassuolo Yönetimi'nden izin alarak yapan siyah-beyazlı idareciler, diğer yandan da bonservis pazarlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde bu transfer için yeni bir teklif sunacak olan Beşiktaş Yönetimi, en geç bir haftaya kadar bu transferi bitirmeye çalışacak. Kaan Ayhan'ın hem Türk pasaportu olması hem de birçok bölgede görev yapması nedeniyle Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirme adına bütün şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Sassuolo Kulübü'ne bonservis için 3 milyon Euro teklif etti. Kaan'ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya satın alan Sassuolo ise 6 milyon Euro istedi. Geçen sezon İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da 23 maça çıkan milli futbolcu gol atma başarısı gösteremezken bir asist yaptı. Bu müsabakalarda %91 pas isabeti yakalayan Kaan Ayhan bu alanda öne çıktı.

Diğer Haberler

Kayserispor, Thiam transferini açıkladı! Transferler Kayserispor, Thiam transferini açıkladı!
Gaziantep FK - Beşiktaş: Ne dediler? Beşiktaş Gaziantep FK - Beşiktaş: Ne dediler?
Emre Belözoğlu, Bursaspor'u geri çevirdi! Transferler Emre Belözoğlu, Bursaspor'u geri çevirdi!
Hakan Çalhanoğlu: 'Inzaghi benden bir şeyler bekliyor' Inter Hakan Çalhanoğlu: "Inzaghi benden bir şeyler bekliyor"
Çağdaş Atan: 'Davidson hastanelik! Belki de yangından...' Aytemiz Alanyaspor Çağdaş Atan: "Davidson hastanelik! Belki de yangından..."
Beşiktaş Gaziantep maçı BEIN izle, BJK maçı izle Gündem Beşiktaş Gaziantep maçı BEIN izle, BJK maçı izle
Beşiktaş Gaziantep izle canlı, BJK Antep maçı yayını Gündem Beşiktaş Gaziantep izle canlı, BJK Antep maçı yayını
Beşiktaş Gaziantep maçı HD izle canlı, Beşiktaş Gaziantep Canlı bein sports Gündem Beşiktaş Gaziantep maçı HD izle canlı, Beşiktaş Gaziantep Canlı bein sports
Beşiktaş Gaziantep maçı İZLE (bein sports izle linki) Gündem Beşiktaş Gaziantep maçı İZLE (bein sports izle linki)
Daha fazla göster
1 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
2 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
3 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
4 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
5 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
6 2 Ağustos Koronavirüs tablosu!
7 1 Ağustos Koronavirüs tablosu!
8 31 Temmuz koronavirüs vaka sayısı
9 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
10 Pandemi, dünyaca ünlü sporcular üzerindeki baskıyı arttırıyor
yukarı ok