Beşiktaş Gaziantep izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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14 Ocak 2022 19:47
Beşiktaş Gaziantep izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
Beşiktaş Gaziantep beIN Canlı izle ! Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP BEIN SPORTS HABER İZLE


 
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. KArşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi.



Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet.



Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta Atiba, Teixeira, N'Koudou, Mert, Umut Meraş ile birlikte kart cezalıları Vida ve Montero bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sezon başında Uşakspor'a kiralanan ve geçtiğimiz gün geri çağırılan genç sağ bek Kerem Kalafat maç kadrosuna dahil edildi.

Gaziantep'te Caulker Milli Takım'da olduğu için bu maçta yok. Öte yandan Gaziantep'te ismi açıklanmayan toplam 9 ismin koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu maçta yer alamayacak.

Son 4 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi.

Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Önder Karaveli takımın başında olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.

Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak.

Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.

Oğuzhan ve Larin sınırda

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş rakibine karşı zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Gaziantep'in deplasman karnesi kötü

Bu sezon 20 haftalık bölümde, iç saha performansında ligin en iyisi olarak dikkati çeken Gaziantep FK'nin dış saha performansı ise taraftarını üzüyor.

İç sahada 26 puan alan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda sadece 5 puanın sahibi oldu.

Deplasmandaki tek galibiyetini ilk yarının son karşılaşması olan Çaykur Rizespor'a karşı elde eden Gaziantep FK, daha önceki sezonlarda Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı.

Gaziantep ekibi, Beşiktaş'a karşı iç sahada yaptığı 3 maçtan 7 puan toplarken, 2 deplasman maçında da puan alamadı.

Gaziantep son 5 haftada 4 galibiyet aldı

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son 5 haftadır yükselen bir grafik çizdi. Ligin 15. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda evinde Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü de 3-1 yendi.

Gaziantep ekibi, bu süreçte Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

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