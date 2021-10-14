Beşiktaş Gana'da yetenek arıyor

Son şampiyon Beşiktaş, Gana'da yetenekli futbolcu arayışında...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Gana'da yetenek arıyor
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14 Ekim 2021 08:57
Beşiktaş, Gana'da yetenekli oyuncu peşinde. Başkent Akra merkezli akademide U13, U15 ve U17 takımları mücadele ederken, söz konusu akademinin A takımının ise 2. Lig'de mücadele edeceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde bu akademide yeteneğini ortaya koyan futbolcular direkt kulübün bünyesine katılabilecek. Beşiktaş forması ile oynayan futbolcular maç öncesi 'kartal pozu' veriyor. 

 

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