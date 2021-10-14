Beşiktaş, Gana'da yetenekli oyuncu peşinde. Başkent Akra merkezli akademide U13, U15 ve U17 takımları mücadele ederken, söz konusu akademinin A takımının ise 2. Lig'de mücadele edeceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde bu akademide yeteneğini ortaya koyan futbolcular direkt kulübün bünyesine katılabilecek. Beşiktaş forması ile oynayan futbolcular maç öncesi 'kartal pozu' veriyor.
Beşiktaş Gana'da yetenek arıyor
Son şampiyon Beşiktaş, Gana'da yetenekli futbolcu arayışında...
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14 Ekim 2021 08:57
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