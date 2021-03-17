Beşiktaş galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de peş peşe 6 maçını kazanarak zirvedeki yerini koruyan Siyah-Beyazlılar, kupada da yoluna aynı şekilde devam ediyor.
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i normal süresi 2-2 sona eren maçın uzatma dakikalarında attığı golle 3-2'lik skorla devirmeyi başaran Kara Kartal, 5 gün içerisinde aynı rakibi 2 kez mağlup etti.
12 Mart Cuma günü Fatih Terim Stadı'nda rakibini; Cyle Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle 3-2'lik skorla geçen Siyah-Beyazlılar, dün akşam da Vincent Aboubakar ve Domagoj Vida'nın sayılarıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Zorlandılar ama...
Karşılaşmanın ikinci yarısında tempoyu düşürerek rakibini oyuna dahil eden Kara Kartal; Deniz Türüç ve Giuliano'nun gollerine engel olamayınca karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatma dakikalarında Cyle Larin'in kaydettiği sayıyla oyunu zor da olsa 3-2 kazanıp final biletini kapan Siyah-Beyazlılar, lig ve kupada çıktığı peş peşe 8. maçını da kazanmayı başardı. Ligde; Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir'i yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kupada da Konya ve Başakşehir engellerini aşmış oldu.
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i normal süresi 2-2 sona eren maçın uzatma dakikalarında attığı golle 3-2'lik skorla devirmeyi başaran Kara Kartal, 5 gün içerisinde aynı rakibi 2 kez mağlup etti.
12 Mart Cuma günü Fatih Terim Stadı'nda rakibini; Cyle Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle 3-2'lik skorla geçen Siyah-Beyazlılar, dün akşam da Vincent Aboubakar ve Domagoj Vida'nın sayılarıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Zorlandılar ama...
Karşılaşmanın ikinci yarısında tempoyu düşürerek rakibini oyuna dahil eden Kara Kartal; Deniz Türüç ve Giuliano'nun gollerine engel olamayınca karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatma dakikalarında Cyle Larin'in kaydettiği sayıyla oyunu zor da olsa 3-2 kazanıp final biletini kapan Siyah-Beyazlılar, lig ve kupada çıktığı peş peşe 8. maçını da kazanmayı başardı. Ligde; Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir'i yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kupada da Konya ve Başakşehir engellerini aşmış oldu.