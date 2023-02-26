Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi.Beşiktaş'ın 80. dakikada Tayyip Talha Sanuç ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, 'elle oynama' işaret etti.Beşiktaş, 90+7'de Cenk Tosun ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Tecrübeli golcü, genç kaleci Ataberk'i geçemedi. Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.6 Şubat sabaha karşı 04.17'de olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlar, maçın 4. dakika 17. saniyesinde sahaya binlerce oyuncak attı. Bu anlar nedeniyle tüm futbolcular duygusal anlar yaşadı.Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil oldu ve ilk lig maçına çıktı.Antalyaspor'un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz de ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Ataberk, karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Genç kaleci, penaltıda da gole izin vermedi.Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş, puanını 40 yaptı ve ilk sıradaki Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise son 2 maçında 4 puan topladı ve 25 puan yükseldi.Beşiktaş, gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Fraport TAV Antalyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaptı.Taksim'deki bombalı saldırının ardından 14 Şubat'a ertelenen maç, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bir kez daha ertelenmişti. Mücadele, erteleme maçı olması nedeniyle statü gereği iki takımın yeni transferleri forma giyemedi.Beşiktaş'ta Welinton Souza, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Georges-Kevin N'Koudou, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar karşılaşmada görev alamazken, Güneş bu 7 ismin yerine Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Jackson Muleka ve Nathan Redmond'a görev verdi.Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sakatlanarak maça çıkamadı.11 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda yer bulan tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesinde adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı.Uzun süren sakatlığı sonrasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna girerek sahalara dönen siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığı sonrasında Dele Alli, 11 kişilik kadroya dahil edildi.Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma sırasında giydikleri tişörtlerle Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirleri unutmadı.Beşiktaşlı oyuncular, maç öncesindeki ısınmada depremlerin etkili olduğu 11 ilin plaka kodlarının yazılı olduğu tişörtler giydi.Antalyaspor ise ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı pankartla çıktı.Siyah-beyazlı taraftarlar, depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın fotoğraflarının yer aldığı "Kulüplerimizin ve ülkemizin başı sağ olsun" yazılı pankartı tribüne astı.Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklar, karşılaşma öncesi iki takımla seremoniye çıktı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden İstanbul'a gelen çocukların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünler alkışlarla sevgisini gösterdi.Depremlerde hayatını kaybedenler için İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünlerde depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin olduğu ve üzerinde "Taş taş üstüne olsun, taş baş üstüne olmasın" yazılı bir pankart açıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören şehirlerde görev yapan AFAD personeli ve kurtarma köpekleri, maç öncesinde tribünleri selamladı."Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde statta tur atan AFAD personelinin yürüyüşü esnasında Beşiktaşlı futbolcular da ısınmayı bırakarak AFAD ekibini alkışladı.Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi. Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü. Deprem bölgesi takımlarından Gaziantep FK'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Alexandru Maxim'in gözleri yaşardı.Siyah-beyazlı tribünlerden aynı esnada üzerinde "Batıdan doğuya bu camia arkanızda! Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı.29. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fernando'nun sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Redmond'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.45+6. dakikada Redmond'un soldan kullandığı kornerde Tayyip Talha Sanuç'un ön direkte aşırttığı topa altıpasın içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.64. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Saiss'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.80. dakikada Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Redmond'un sağdan ortasında Tayyip Talha Sanuç'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Tayyip Talha'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol değer kazanmadı.90. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vurdu. Cenk Tosun'un kale alanında kafayla tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdeniz iki hamlede kontrol etti.90+6. dakikada Beşiktaş penaltıdan faydalanamadı. 90+4. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içinde kaleci Ataberk Dadakdeniz'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk'in şutunda, sağına uzanan kaleci Ataberk gole izin vermedi.: Vodafone Park: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Redmond, Cenk Tosun, Muleka (Dk. 58 Semih Kılıçsoy): Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Fernando (Dk. 86 Cemali Sertel), Bünyamin Balcı, Ghacha, Ndao (Dk. 77 Ufuk Akyol), Mehmedi (Dk. 66 Sinan Gümüş): Dk. 45+3 Güray Vural, Dk. 56 Mehmedi, Dk. 86 Floranus (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 57 Redmond (Beşiktaş)