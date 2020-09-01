UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Galatasaray (Netfçi'yi elemesi halinde) ve Alanyaspor'un rakipleri kura çekimi sonrası belli olacak. TSİ 14:00'te başlayacak kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.
Kura çekimi öncesi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski
ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims
Kura çekimi öncesi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski
ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims