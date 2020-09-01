Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesi temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri
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01 Eylül 2020 08:18
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Galatasaray (Netfçi'yi elemesi halinde) ve Alanyaspor'un rakipleri kura çekimi sonrası belli olacak. TSİ 14:00'te başlayacak kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kura çekimi öncesi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims

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