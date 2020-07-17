Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon istiyor: Bonservisi 1 milyon euro!

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'un bu yaz transfer sezonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon istiyor: Bonservisi 1 milyon euro!
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17 Temmuz 2020 16:50
Almanya Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt, sosyal medya platformu Facebook'ta "Yaz indirimi" başlıklı bir reklam paylaşmış ve reklam kapağında da Serdar Dursun'a yer vermişti. Ancak bir süre sonra bu reklam kaldırıldı.

Alman basınının haberine göre; bunun sebebi, 28 yaşındaki santrforun takımdan ayrılacak olması olarak gösterildi.

ÜÇ BÜYÜK KULÜP GÖRÜŞÜYOR

Darmstadt ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun, Türkiye'den Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüğü belirtildi. Bonservis bedeli 1 milyon euro olarak belirlenen Dursun için Union Berlin ve Hannover'in de devrede olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Markus Beginn, her ne kadar oyuncuyu takımda tutmak istese de kulüp içerisindeki ekonomik kriz nedeniyle oyuncunun satılabileceği kaydedildi.

Bu sezon takımıyla 36 resmi maça çıkan Serdar Dursun, 19 gol - 6 asistlik dikkat çeken bir performans sergiledi.



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