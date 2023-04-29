Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 353. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 30 Nisan Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 353. kez birbirine rakip olacak.



Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.



- Ligde Galatasaray üstün



Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.



İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.



- Vodafone Park'taki maçlar



Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.



İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.



Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.



- Son 11 maçta galibiyet sayısında eşitlik var



İki takım arasında oynanan son 11 derbide galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor.



Söz konusu maçlarda taraflar 5'er galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda iki takım da 12'şer gol kaydetti.





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